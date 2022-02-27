Сосо Павлиашвили сохранил теплые чувства к Ирине Понаровской
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Тем не менее роман между артистами браком так и не закончился. Спустя восемь лет союз распался. Ирина Понаровская отказалась от карьеры и переехала в Эстонию. Но Сосо Павлиашвили сохранил теплые чувства к певице.
«Были чувства, да. Еще было огромное доверие друг к другу. Я могу сказать, что Ирина – это великая женщина со своей красотой, мудростью, взлетами и ошибками» — говорит певец.
Сегодня артисты по-дружески общаться и с улыбкой вспоминают о былом романе. «Ирина — аристократка. Мы здороваемся, почему нет?! Мы создали свое, потом Ирочка пошла своей дорогой, я — своей. Не можем же мы постоянно выступать дуэтом, ну а личная жизнь всегда останется со мной», — признался Сосо Павлиашвили.
Как утверждает артист, у него нет поводов для вражды с Понаровской. Они в свое время создали собственный мир, но потом пошли разными дорогами.
Вот уже много лет Сосо счастлив в отношениях с Ириной Патлах. У пары родились две прекрасные дочери. Хоть пара официально и не жената, но не так давно влюбленные обвенчались.