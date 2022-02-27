Сосо Павлиашвили сохранил теплые чувства к Ирине Понаровской

Тем не менее роман между артистами браком так и не закончился. Спустя восемь лет союз распался. Ирина Понаровская отказалась от карьеры и переехала в Эстонию. Но Сосо Павлиашвили сохранил теплые чувства к певице.

«Были чувства, да. Еще было огромное доверие друг к другу. Я могу сказать, что Ирина – это великая женщина со своей красотой, мудростью, взлетами и ошибками» — говорит певец.