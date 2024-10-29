«Близкие предложили дом престарелых»: за внуком Леонида Утесова стала ухаживать посторонняя женщина

Внук певца Леонида Утесова Владимир сообщил, что родные предлагали отправить его в дом престарелых. За 64-летним мужчиной ухаживает посторонняя женщина: она десятый год ездит к нему из Москвы в Воронеж.

Подробности стали известны на шоу «Малахов».

12 лет назад Владимир попал в авиакатастрофу. Шансонье получил травмы и ушел со сцены. Был разрушен позвоночник, сейчас боли стали невыносимыми, признался он.

«Мои близкие родственники предложили дом престарелых… Я отказался», - поделился артист.

В итоге за ним стала ухаживать Лариса Шарапова. Раз в месяц на неделю она приезжает в Воронеж.

Женщина ходит по магазинам, убирает квартиру и решает дела Владимира Утесова. При этом у мужчины есть родная дочь – у нее не получается часто видеться с отцом, но успехи родственницы в музыке его вдохновляют.

Ранее сообщалось, что за 89-летней матерью певца Валерия Меладзе присматривают чужие люди. Они дают лекарства и покупают продукты. Мать артиста живет в Строгино.