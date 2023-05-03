Лиза Арзамасова станет сюрпризом вечера на масштабном шоу Ильи Авербуха

Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова станет сюрпризом вечера на масштабном шоу своего супруга Ильи Авербуха. Ледовое представление «Чемпионы. Любимые песни о главном» пройдет уже в этот четверг, 4 мая, во Дворце спорта «Мегаспорт» в столице.

По словам организаторов мероприятия, Авербух представит в Москве целую программу, посвященную Дню великой Победы. Она задумана как единое шоу, причем все номера будут исполнены впервые.