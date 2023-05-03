Лиза Арзамасова станет сюрпризом вечера на масштабном шоу Ильи Авербуха
Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова станет сюрпризом вечера на масштабном шоу своего супруга Ильи Авербуха. Ледовое представление «Чемпионы. Любимые песни о главном» пройдет уже в этот четверг, 4 мая, во Дворце спорта «Мегаспорт» в столице.
По словам организаторов мероприятия, Авербух представит в Москве целую программу, посвященную Дню великой Победы. Она задумана как единое шоу, причем все номера будут исполнены впервые.
В числе участников в шоу сразу несколько поколений фигуристов, от титулованных спортсменов до будущих звезд мирового фигурного катания. Так, среди них двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с сольным номером и в паре с Александром Энбертом, для которого специально выучила новые парные элементы, в том числе тодес, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов выйдут на лед вместе со своей дочерью Полиной под трогательный номер на песню «Звёздная ночь».
Также в представлении Авербуха задействованы действующие спортсмены, недавние победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – они готовят проникновенный вальс на знаменитый «Синий платочек». Впервые после долго перерыва из-за рождения ребенка выйдет на лед знаменитая танцевальная пара, двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Также в программе Дарья Усачева, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Алина Горбачева, Александр Самарин, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Федор Федорченко и другие.
Ледовое шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном» пройдет целиком под живую музыку в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Голосами проекта станут Евгения Рябцева и Руслан Ивакин. Еще одной неожиданностью вечера станет появление Лизы Арзамасовой, которая исполнит на мероприятии сразу две песни. Под «Надежды маленький оркестр» в ее исполнении будет кататься Михаил Тихонов, юный талантливый фигурист из Донецка, а «До свиданья мальчики» станет саундтреком для номера одиночника, бронзового призера Чемпионата России Матвея Ветлугина.
Где: ДС «Мегаспорт» (Ходынский бульвар, 3)
Когда: 4 мая 19:00.