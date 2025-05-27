Ближайший наследник Григоровича рассказал об имуществе балетмейстера

Племянник Юрия Григоровича не захотел говорить о наследстве балетмейстера. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ближайшим наследником скончавшегося накануне балетмейстера Юрия Григоровича является его племянник Николай Каратыгин. Мужчина работает доцентом кафедры нормальной физиологии в Сеченовском университете.

Как рассказал Каратыгин, он был близок с Григоровичем. Мужчина часто навещал его, балетмейстер особенно любил рассказывать о своих поездках в Египет.

«Когда он был в Египте, он забирался на самую вершину пирамиды. Есть даже фотографии. Последние годы он любил этот момент вспоминать», — заявил он.

В то же время отвечать на вопрос о том, когда Каратыгин вступит в наследство, мужчина отказался. Напомним, у Григоровича осталась квартира в центре Москвы на Сретенском бульваре, которая оценивается в 200 миллионов рублей.

«Я бы не хотел на этом заострять внимание, может по-разному сложиться. Но он говорил об этом», — ответил племянник.

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