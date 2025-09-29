«Блин!»: певица Слава пропустит съемки программы на ТВ из-за неожиданной болезни

Певица Слава сообщила о том, что подхватила коронавирус. Но не одна, а вместе со своей 13-летней доверью Антониной. В своем личном блоге артистка выложила фотографию положительных тестов на COVID-19.

Из-за этого исполнительнице придется пропустить съемки в передаче «Судьба человека» Бориса Корчевникова, которые должны были состояться во вторник, 30 сентября. До этого певица рассказала, что решилась принять участие в программе, чтобы наконец развеять слухи о себе. В частности, о ее отношениях с гражданским мужем Анатолием Данилицким.

«Я и Тоня! Ковид, приветик. Кстати, новый тест сразу показывает несколько заболеваний: грипп, ковид и что-то еще», — написала Анастасия Сланевская.

Звезду поддержали коллеги. Другие знаменитости отметились в комментариях. «Блин!» — написала Анна Семенович, с которой Слава выпустила совместный трек «Девушки не заграничные». «Слава Богу сейчас проходит все в легкой форме. Поправляйтесь скорее!» — попытался успокоить заболевшую Прохор Шаляпин.

Ранее певица Слава рассказала о своем состоянии после того, как подхватила вирусное заболевание.