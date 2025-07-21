42-летняя Анна Седокова показала загорелую фигуру на пляже после похудения

Певица Анна Седокова похвасталась фигурой во время отдыха за границей. 42-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» снялась на шезлонге, демонстрируя загар.

Анна призналась в личном блоге, что решила устроить себе небольшой отдых вместе с сыном Гектором. Недавно они отправились на курорт, и артистка уже успела загореть. На фото, которым поделилась Седокова в Сети, видно, что ее кожа приобрела бронзовый оттенок.

Однако не только загар отметили поклонники певицы. Многие обратили внимание и на стройность кумира. Исполнительница сильно похудела после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. По признанию Анны, у нее был такой стресс, что она скинула несколько килограммов. Сейчас Седокова уже оправилась после потери, но фигуру предпочитает поддерживать. Например, она ограничивает себя в еде. Артистка показывала фанатам, что сдержалась во время отдыха и даже обошла стороной шведский стол.