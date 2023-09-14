«Блефаропластику ни в коем случае»: Виктория Боня постаралась уберечь Собчак от большой ошибки

Блогер Виктория Боня попыталась отговорить ведущую Ксению Собчак от блефаропластики. Она считает, что операция была бы большой ошибкой – «бровь от блефаро будет тянуть вниз», предупредила Боня.

Блогер узнала из интервью с хирургом Тимуром Хайдаровым, что Собчак ищет специалиста, который поможет ей в борьбе с нависшим веком. Журналистка обратила внимание, что все врачи говорят разное: одни утверждают, что ей противопоказана операция, так как веко начнет оседать еще больше, другие уверены, что классическая блефаропластика не подойдет, нужна «чуть-чуть с кисточкой».

Боня дала Собчак совет.

«Ксения! Блефаропластику ни в коем случае», - написала Боня. На ее слова обратило внимание издание Woman.ru.

Боня знает, что поднимать надо не только внешний угол, но и бровь, правда, ненамного – на 2 мм. «Тогда не будет удивленного вида», - заключила блогер.

На момент публикации новости Собчак не отреагировала на совет Бони.

Ранее блогер рассекретила пластические операции ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. По ее словам, та сделала грудь, нос, зубы и многое другое.