Врачебная ошибка или халатность пациента: почему у Анфисы Чеховой «упал» глаз и вернется ли ее красота

Второй причиной появления «упавшего» глаза могла стать халатность пациента к рекомендациям врача-косметолога. Первые сутки после процедуры препарат ботулинического токсина типа А находится в организме в виде раствора и диффундирует, то есть проникает в выбранную мышцу с тем, чтобы ее расслабить.

В течение двух недель, а особенно в первые сутки есть ряд ограничений, таких как занятия спортом, особенно вниз головой, горизонтальное положение, употребление алкогольных напитков, посещение бани и сауны — всё это может спровоцировать миграцию препарата из точки введения в соседние области.

Как правило, все рекомендации и ограничения прописываются в добровольном информированном согласии и выдаются пациенту на руки в виде памятки. Следовать им обязательно, чтобы свести к нулю все возможные негативные последствия.