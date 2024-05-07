Врачебная ошибка или халатность пациента: почему у Анфисы Чеховой «упал» глаз и вернется ли ее красота
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Врач-косметолог, дерматовенеролог Зульфия Садыкова в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, что произошло с глазом телеведущей и блогера Анфисы Чеховой после «уколов красоты».
Как пояснила специалист, птоз в периорбитальной области, то есть опущение верхнего века или брови — одно из наиболее частых нежелательных явлений после коррекции мимических морщин с помощью ботулинотерапии. При этом причин возникновения осложнений может быть несколько.
Во-первых, не исключается врачебная ошибка.
«Несмотря на то, что процедура инъецирования ботулотоксина является очень частой косметологической манипуляцией, бывают случаи некорректного введения препарата — от неправильного разведения и выбора дозировки, до ошибки с выбором точки и глубины вкола. Именно поэтому доверять проведение даже такой популярной и распространенной процедуры надо только профессионалам, врачам с высшим медицинским образованием, наличием всех соответствующих сертификатов о прохождении обучения и повышения квалификации, и только в лицензированном медицинском учреждении, которое несет в том числе юридическую ответственность за соблюдение норм и протоколов. Ведь если манипуляция выполняется врачом с большим инъекционным опытом, то риск развития такого серьезного побочного эффекта практически равен нулю».
Зульфия Садыкова
Врач-косметолог, дерматовенеролог
Второй причиной появления «упавшего» глаза могла стать халатность пациента к рекомендациям врача-косметолога. Первые сутки после процедуры препарат ботулинического токсина типа А находится в организме в виде раствора и диффундирует, то есть проникает в выбранную мышцу с тем, чтобы ее расслабить.
В течение двух недель, а особенно в первые сутки есть ряд ограничений, таких как занятия спортом, особенно вниз головой, горизонтальное положение, употребление алкогольных напитков, посещение бани и сауны — всё это может спровоцировать миграцию препарата из точки введения в соседние области.
Как правило, все рекомендации и ограничения прописываются в добровольном информированном согласии и выдаются пациенту на руки в виде памятки. Следовать им обязательно, чтобы свести к нулю все возможные негативные последствия.
«К счастью, все осложнения после процедуры ботулинотерапии носят временный характер. Так после прекращения действия препарата в течение 4-6 месяцев нормальная двигательная активность вернется к мышце, даже если не предпринимать никаких специализированных мероприятий. А чтобы ускорить процесс нивелирования нежелательных явлений, на мышцу оказывают воздействие аппаратной косметологией, например, микротоковой или радиоволновой терапией. Помогут также препараты и капельницы, содержащие в составе витамины группы В и магний, внутримышечное и пероральное введение мильгаммы, курс приема нейромидина. Всё это приведет к ускорению роста аксонов, отростков нервных клеток, и возвращению мышцы в обычное состояние».
Зульфия Садыкова
Врач-косметолог, дерматовенеролог