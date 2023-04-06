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21:37, 06 апреля 2023
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Бледный неподвижно лежал на диване: Иосифу Пригожину вызвали скорую

Иосифу Пригожину с наполовину онемевшим лицом вызвали скорую на съемках с Лерой Кудрявцевой.

Бледный неподвижно лежал на диване: Иосифу Пригожину вызвали скорую

Фото: Kashaev Pavel/East News

Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо на съемках программы с ведущей Лерой Кудрявцевой. Ему вызвали скорую помощь.

Спасение Пригожина сняла и выложила в Сеть Кудрявцева. Она сообщила, что у соведущего «давление поднялось» и «пол-лица онемело». Ведущая написала ему, что «нервы надо беречь».

На кадрах обессилевший и бледный Пригожин лежал на диване, пока медики пытались стабилизировать состояние. Не исключено, что недомогание вызвано стрессом.

2 апреля Пригожин отметил 54-летие. Он провел этот день скромно, без алкоголя.

На праздник собрались родные и самые близкие друзья. Теща преподнесла в подарок майки, а сын певицы Валерии Арсений купил белую куртку.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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Иосиф Пригожин
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