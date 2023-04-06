Бледный неподвижно лежал на диване: Иосифу Пригожину вызвали скорую

Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо на съемках программы с ведущей Лерой Кудрявцевой. Ему вызвали скорую помощь.

Спасение Пригожина сняла и выложила в Сеть Кудрявцева. Она сообщила, что у соведущего «давление поднялось» и «пол-лица онемело». Ведущая написала ему, что «нервы надо беречь».

На кадрах обессилевший и бледный Пригожин лежал на диване, пока медики пытались стабилизировать состояние. Не исключено, что недомогание вызвано стрессом.

2 апреля Пригожин отметил 54-летие. Он провел этот день скромно, без алкоголя.

На праздник собрались родные и самые близкие друзья. Теща преподнесла в подарок майки, а сын певицы Валерии Арсений купил белую куртку.