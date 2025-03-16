Бледанс считает, что у Аллы Пугачевой сдают нервы из-за тоски по замку в Грязи

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что эмоциональное состояние уехавшей из России Аллы Пугачевой оставляет желать лучшего. По ее мнению, исполнительница хита «Мадам Брошкина» устроила перепалку с российской журналисткой на Кипре, так как скучает по жизни в замке в подмосковной деревне Грязь.

«Знаете, всегда тяжело сначала жить в замке, а потом уже в более скромных условиях. Если бы у меня был такой замок, как у Пугачевой, я бы по нему очень скучала, просто безумно скучала. Поэтому, наверное, у нее и нервозность такая. Я Аллу очень люблю, но что поделать – нервы!» - сказала Бледанс в беседе с mk.ru.

При этом она призналась, что раньше регулярно общалась с Пугачевой, однако в последнее время связь оборвалась. Эвелина подчеркнула, что ей по-человечески жаль 75-летнюю певицу, которая сделала неправильный выбор.

«Она привыкла к народному обожанию. Но она сама сделала свой выбор. Я думаю, что, если Алла захочет вернуться, она вернется. И наш народ, конечно, ее простит. Всем свойственно ошибаться», - заключила Бледанс, добавив, что никто не без греха.

Ранее проживающий на Кипре россиянин рассказал, что местным жителям давно известно о роскошной вилле Аллы Пугачевой на побережье Лимасола. По его словам, недвижимость хорошо охраняется, а певица вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) ни в чем себе не отказывают.

*Признан иностранным агентом на территории России