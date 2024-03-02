Российский актер театра и кино Константин Хабенский восемь лет прожил в браке с журналисткой Анастасией Федосеевой. В 2008 году женщина умерла от опухоли головного мозга, когда сыну супругов был один год. Пережив страшное горе, звезда фильма «Дневной дозор» основал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. Накануне Хабенский рассказал о том, почему важно быть неравнодушным.

На катке ВДНХ прошел юбилейный Благотворительный день. Вырученные деньги от продажи билетов и проката коньков направили сразу в четыре фонда. В том числе, в организацию Константина Хабенского.

«Благотворительность — это не только про боль, не только про страшные болезни, но это и про тех людей, которые помогают. <…> Мы показали, что, катаясь на коньках и хорошо проводя время, можно помогать другим людям», — цитирует 52-летнего актера Пятый канал.