«Благодарю Бога за встречу с тобой»: Анастасия Волочкова неожиданно обратилась к экс-мужу Игорю Вдовину

Анастасия Волочкова неожиданно обратилась к бывшему мужу после свадьбы их дочери. В личном блоге балерина опубликовала пост, в котором назвала Игоря Вдовина «самым лучшим» и поблагодарила «за все», несмотря на многочисленные разборки и скандалы.

Танцовщица и бизнесмен расстались почти 20 лет назад, но между ними до сих пор сохраняются сложные отношения. Много лет Анастасия Волочкова бесконечно критиковала Игоря Вдовина и обвиняла в том, что он настраивает их дочь против нее, а также припоминала ему многомиллионные долги. Однако после свадьбы Ариадны артистка внезапно решила обратиться к экс-супругу с теплыми словами.

«Игорь, ты самый лучший папа для всех твоих детей. Благодаря тебе появилась на свет Ариадна! Спасибо, что был рядом в момент ее рождения. Почти 20 лет прошло с того момента. <…> Помню добро и все самое хорошее, что нас объединяло. Ты подарил мне в лице Ариши больше, чем забрал. И я тебе благодарна за все! Это уникальная, самая лучшая наша доченька!» — высказалась Анастасия Волочкова.

Балерина даже вспомнила день знакомства с бизнесменом. Анастасия Волочкова призналась: она «благодарна Богу» за встречу с бывшим мужем.

«Благодарю Бога за встречу с тобой в Сочи. Когда ты помог мне донести до самолета мои балетные костюмы. А еще… Ты умел здорово танцевать», — заявила знаменитость.

Примечательно, что незадолго до свадьбы дочери Анастасия Волочкова критиковала нынешнюю супругу Игоря Вдовина. Танцовщица утверждала, что Елена Николаева «пиарится» на ее имени и завидует ей и Ариадне.

Напомним, в 2007 году Анастасия Волочкова вышла замуж за Игоря Вдовина, но впоследствии призналась, что церемония была фиктивной, и они не были официально расписаны. У пары есть 19-летняя дочь Ариадна.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова поделилась шокирующими откровениями об отношениях с Игорем Вдовиным: «Альфонс, нищеброд и аферист».