Актер Стоянов рассказал о своем необычном хобби

Юморист, актер Юрий Стоянов свободное от работы время проводит в столярной мастерской. Звезда «Городка» признался, что новое увлечение он освоил после пандемии коронавируса.

Стоянов рассказал в интервью YouTube-каналу «Влобушкинъ», что у него был сарайчик, в котором хранился садовый инвентарь. Актер решил поставить там электробатарею и начал скупать инструменты. И постепенно у него появилась своя столярная мастерская.

Для актера процесс изготовления различных предметов стал медитацией. В это время Стоянов отдыхает головой и ни о чем не думает.

Актер уже сделал несколько столов, полок, часов и ножей, которые он дарит близким и друзьям. Стоянов показал зрителям набор инструментов из оленьих рогов и змеиного дерева и нож с фигурой хищника.

Обычно актер изготавливает маленькие предметы — большие требуют другого подхода.

«А гитару надо делать очень медленно, с любовью. И я бы в конце концов ее разбил бы и сжег бы. Мне надо быстро, эффектно и чтобы сразу сказали: „Гениально! Как ты это делаешь? Какие руки!“», — признался артист.

Ранее мы писали о том, куда пропал Юрий Стоянов. Подробности читайте в этой статье.