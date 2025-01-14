«Благодарна судьбе за все»: беременная дочь Анастасии Заворотнюк отметила день рождения без матери

Вернувшаяся в Россию беременная дочь актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь по случаю своего дня рождения. В личном блоге Анна Заворотнюк поделилась свежими кадрами из Москвы и высказалась об итогах 2024 года.

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк, которой не стало в мае 2024 года, прилетела в Россию из ОАЭ вместе с мужем, чтобы встретить Новый год с близкими. 14 января Анна Заворотнюк отмечает день рождения — ей исполнилось 29 лет. Модель не стала устраивать торжеств в честь праздника, вместо этого отправившись на отдых в загородный дом. Девушка опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала о прошедшем годе и поделилась мыслями с подписчиками.

Анна Заворотнюк призналась, что 2024 год был для нее «очень контрастным» — «пропитанным грустью и болью», но в то же время «счастьем и любовью».

«Но жизнь продолжается, и дальше меня ждало самое большое приобретение. Я благодарна всем, кто вытаскивал меня из очень трудных состояний. Спасибо моим близким и моему мужу, я вас очень люблю! Новый год будет действительно новым для меня, причем абсолютно во всех планах», — поделилась дочь Анастасии Заворотнюк.

Блогер отметила, что «благодарна судьбе за все», несмотря ни на что. По словам Анны Заворотнюк, сейчас она «находится в полной гармонии с собой и со всем, что происходит вокруг».

В декабре 2024 года модель сообщила о своей беременности, поделившись кадрами с заметно округлившимся животом. С 2022 года дочь артистки живет в ОАЭ, где работает ее муж. Недавно девушка устроила гендер-пати и узнала пол будущего ребенка, но пока не стала раскрывать его подписчикам.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. На протяжении пяти лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее мы писали о том, что дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему публично объявила о беременности.