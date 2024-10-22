«Благодарим за поздравления»: Наталья Подольская поделилась кадрами с новорожденным сыном по особому поводу

22 октября в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова праздник — их младшему сыну исполнилось четыре года. В личном блоге певица поздравила Ивана с днем рождения и поделилась кадрами с именинником.

42-летняя Наталья Подольская опубликовала в соцсети видео, на котором они с мужем запечатлены вместе с новорожденным сыном на руках.

«Мы всех вас благодарим за поздравления, за теплые слова. Нам очень хорошо и отрадно», — сказала в ролике певица.

Также артистка поделилась в личном блоге трогательными фото с сыном. На одним из снимков Наталья Подольская позировала с новорожденным ребенком на руках, а на другом мальчик был запечатлен вместе со старшим братом Артемием.

Жена Владимира Преснякова показала и видео, снятое в момент подготовки к празднованию дня рождения Ивана. На кадрах Наталья Подольская развешивала дома гирлянду-растяжку с поздравительной надписью для сына.

«Ваня, посмотришь через много лет, как все это делалось», — обратился к мальчику за кадром Владимир Пресняков.

Знаменитость опубликовала еще один ролик, на котором именинник провел время с друзьями и аниматором на детской площадке.

«Поздравляем Ваню всем двором», — написала Наталья Подольская.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в браке с 2010 года. У супругов двое сыновей — 9-летний Артемий и 4-летний Иван. Артисты считаются одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса. Говоря о секретах крепкого брака, певица отметила, что в семейной жизни, как и в работе, важно уметь не замечать недостатки друг друга и идти на компромисс.

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