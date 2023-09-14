«Благодарен этой крысе»: Киркоров признался, из-за чего решился на пластические операции

Певец Филипп Киркоров впервые честно рассказал о том, почему решился на кардинальные перемены во внешности. Оказалось, что к пластике его подтолкнули папарацци, заснявшие его однажды с обнаженным торсом на пляже. Посмотрев на эти кадры, артист понял, что нужно что-то менять.

Уже почти год исполнитель регулярно посещает клинику хирурга Тимура Хайдарова. За эти месяцы специалист откачал ему лишний жир, сделал пресс, накаченные грудные мышцы, тонкую талию. На этом Филипп останавливаться не собирается и интригует поклонников, что их ждет еще больше потрясений.

Сейчас Киркорова буквально не узнать. В свои 56 лет он теперь имеет тело, которому могут позавидовать многие молодые люди. А ведь еще пару лет назад певец не особо заботился о своей фигуре, пренебрегал спортом и диетами, из-за чего у него был большой вес. Сам Филипп на это не обращал внимания, пока однажды не распространились его фото с пляжа. На них он был с большим животом и вторым подбородком. После этого артист в принципе перестал раздеваться на публике, так как ему было стыдно.

«Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять», - рассказал Филипп в шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия».

Как признался Филипп, в этом году он впервые за долгое время с удовольствием оголил торс на пляже. Все смотрели на него, восхищаясь, и ему это нравилось. Теперь Киркоров намерен поддерживать фигуру любой ценой.

Ранее хирург рассказал, что Тимур Хайдаров во время операции мог повредить Филиппу Киркорову внутренние органы.