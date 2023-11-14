27-летняя певица Клава Кока отдала за квартиру Москве более 61 млн рублей

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, стала обладательницей элитной квартиры в центре Москвы. За недвижимость в пяти минутах ходьбы от станции метро Белорусская 27-летней артистке пришлось заплатить более 61 миллиона рублей.

По данным Telegram-канала «Звездач», площадь квартиры составляет около 100 квадратных метров. Для собственников также доступен фитнес-клуб с бассейном и подземный паркинг.

Ранее Кока похвасталась перед своими подписчиками в соцсети «квартирой мечты», которая стала ее собственностью. Она показала просторное помещение без отделки с панорамными окнами. По словам певицы, в апартаментах предусмотрены огромная гардеробная и несколько лоджий. Кроме того, согласно дизайн-проекту, у Коки будет розовая ванная комната и детская.

Ранее мы писали, что Клава Кока пожаловалась на проблемы со здоровьем. Оказалось, что из-за этого певица даже не смогла прийти на важные съемки. У певицы поднялась температура, поэтому она вызвала скорую помощь и опубликовала фотографию, на которой лежит под капельницей.