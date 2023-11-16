Бизнесвумен намерена взыскать с Тимати и его экс-партнеров 64 миллиона рублей

Певца Тимати привлекли третьим лицом к суду, на котором решается вопрос о взыскании 64 миллионов рублей. Истцом выступает бизнесвумен Галина Жерздева, передает Telegram-канала «Звездач».

Предпринимательница начала судебную тяжбу с бизнесменом Рафаэлем Соваду. Причина спора — взыскание задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Блэк Стар Фудс». Также к разбирательству был привлечен третий человек. В качестве ответчика перед судом придется предстать Тимати. Исполнитель, по данным СМИ, ранее числился в составе учредителей общества с ограниченной ответственностью.

Через судебную инстанцию предпринимательница намерена взыскать задолженность и неустойку. Сумма задолженности составляет 63 миллиона рублей. Сумма неустойки в разы ниже — миллион 339 800 рублей.

Ранее невеста Тимати показала своим подписчикам дорогостоящий подарок от музыканта. Девушке досталась машина за 50 миллионов рублей.