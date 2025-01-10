Бизнесмен Ян Яновский заподозрил Викторию Боню в краже его чемодана

Российский бизнесмен Ян Яновский заподозрил телеведущую Викторию Боню в краже его чемодана. Подробностями истории он поделился в своих социальных сетях.

По словам предпринимателя, он не получил чемодан на выдаче багажа в аэропорту после прилета в Монако, куда он добился из Москвы с пересадкой в Тбилиси. Изучив его жалобу, сотрудники авиакомпании сообщили, что чемодана нет ни в одном из этих городов. На следующий день с помощью геометки удалось установить его местоположение — он оказался во французской коммуне Кап-Д'ай.

После этого Яновский вспомнил, что вместе с ним в самолете летела Виктория Боня, которая как раз проживает в этом регионе. Он связался с ведущей и выяснил, что его чемодан она забрала по ошибке. Боня извинилась и вернула саквояж хозяину.

Ранее Боня рассказала, что столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако