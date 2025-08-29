Бизнесмен Роман Товстик расплакался на шоу Андрея Малахова после слов о детях. В новом выпуске передачи Роман рассказал свою версию громкого развода с женой.

В беседе с Малаховым Роман назвал развод с женой, родившей ему шестерых детей, «шокирующим». По словам бизнесмена, больше всего его беспокоит судьба наследников, к которым он привязан. Товстик со слезами на глазах заявил, что никогда не бросит детей и будет им помогать.

«Я про то, чтобы не сомневались — я не брошу. Этот момент, когда ты заходишь домой, хлопаешь дверью и все слышат, что зашел папа, и со всех углов крики «папа» и тебя бегут обнимать… Ради этого стоит жить», — высказался Роман.

Бизнесмен вспомнил, как ухаживал за сыном Артуром, когда тот был маленьким. По словам Романа, он сам укладывал наследника. Бизнесмен видел, как Артур засыпал на его руках, и испытывал нежные чувства.

«Я люблю их укладывать спать — для меня это мистический момент. Не знаю, поймут ли люди или нет. Помню, когда Артурчик родился, я выхватывал его из рук няни, Лены и шел укладывать спать. Для меня момент, когда он засыпает на руках — это мистика. Я этим живу», — резюмировал Роман.

