Бизнесмен, филантроп, помощник Трампа: на чьей роскошной свадьбе пел Киркоров в Нью-Йорке

Недавно Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вышли на одну сцену на свадьбе в Нью-Йорке. Выяснилось, что звезд пригласил выступить на своем торжестве предприниматель Або Ильяев.

По данным Telegram-канала «Светский хроник», Або Ильяев — предприниматель, филантроп. Он владеет бизнесом в сфере недвижимости, был волонтером в первой президентской кампании Дональда Трампа, после чего получил от президента США предложение по работе. Также Або был признан «Человеком года» в 2020—2021 годах по версии женского журнала.

О невесте Ильяева и ее роде деятельности не уточняется.

Напомним, роскошное торжество прошло на одной из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка. Киркоров спел русскоязычные хиты: «Жестокую любовь», «Единственную мою» и другие. Специально для невесты, которая поднялась на сцену, он исполнил композицию «Дива» на иврите и песню на азербайджанском языке.

Отметим, что среди приглашенных гостей на свадьбе была известная организатор мероприятий Алена Галушко, которая занимается прокатом артистов из стран СНГ в США.