«Бизнес готов за инфоповоды платить»: как Полина и Дмитрий Дибровы зарабатывают на скандале с разводом

Скандальный развод Дмитрия и Полины Дибровых может положительно сказаться на их доходах. Такое мнение высказала продюсер личного бренда Ольга Солнце.

«Все скандалы как минимум повышают интерес к персоне и бренду. Бизнес готов за инфоповоды платить, придумывать их, а тут все случилось само. Это всегда работает на руку, она постоянно в новостных заголовках, теперь про Полину Диброву узнали даже те, кто раньше не задумывался о ней», - сказала эксперт в беседе с Woman.ru.

По словам Ольги, статистика показывает, что за личным блогом Дибровой после сообщений об изменах стали следить гораздо больше людей. Более того, у Полины появилась реклама практически в каждом сторис.

Такая реклама, по словам продюсера, приносит обычно по 1 рублю за каждый просмотр, для профиля в 360 тысяч подписчиков, сколько имеется у Полины, это может быть сумма в 100-150 тысяч рублей. А вот стоимость рекламной публикации в блоге Дибровой достигает 300 тысяч рублей.

«Если мы говорим о большом рекламном контракте в несколько публикаций и сторис, то это сумма от миллиона рублей. История с разводом, безусловно, принесет ей дополнительный заработок», - сказала Ольга Солнце.

Она также добавила, что женскому клубу Полины также скандал оказался на руку. Желающих отправиться в путешествие с ее единомышленницами только прибавилось.

При этом обманутый молодой супругой 65-летний Дмитрий Дибров монетизировать этот развод вряд ли сможет. Скандал никак не отразится на его гонорарах.

«Семейные распри никак не влияют на гонорары. Но запросов на него не так много, на самом деле», — сказал продюсер, директор концертного агентства Антон Добрин.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Дибров на фоне происходящего «получит огромные запросы» на ведение корпоративов. Однако, звездное семейство может лишиться доходов в случае, если подтвердится, что их развод – фейк.