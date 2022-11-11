«Он подтолкнул её к этому»: принц Гарри и Меган Маркл на грани развода

В последнее время поползли слухи о том, что в отношениях принца Гарри и Меган Маркл наступили трудности. Поговаривают, пара находится на грани развода. Королевский эксперт Колин Кэмпбелл заявила, что герцоги Сассекские активно консультируются с юристами по семейным делам.

Женщина указала, что инициатором расставания является внук Елизаветы II. Принцу Гарри стало казаться, что Меган нередко препятствует общению с семьей, а подобное поведение для него является недопустимым. «Я проверила эту информацию с более чем одним человеком. Они достигли соглашения о разводе… Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она», – сообщила Колин в новом выпуске своего YouTube-канала.

К слову, пара никак не комментирует сложившуюся ситуацию. На публике Гарри всегда демонстративно показывает свои нежные чувства к супруге и держит ее за руку. Как будут развиваться события – узнаем совсем скоро.

Напомним, что недавно Меган попала в очередной скандал. Фанаты были удивлены поведением девушки, которая пытается выглядеть «скромницей» в глазах публики. Подробности читайте в этой статье.