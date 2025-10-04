«Биохакинг на долголетие»: певица Ханна призналась, что за день тратит две тысячи калорий
34-летняя певица Ханна призналась, что здоровье давно стало для нее приоритетом. В беседе с Пятым каналом артистка отметила, что забота о себе всегда была важной для людей, но сегодня эта тема превратилась в настоящий мейнстрим.
По словам Ханны, внимательное отношение к организму помогает не только чувствовать себя лучше, но и понимать, что именно происходит с телом.
«Мне кажется, это очень классно устраивать такой яркий и активный биохакинг на долголетие», — пояснила певица.
Исполнительница хита «Французский поцелуй» даже заказала себе и мужу фитнес-браслеты, чтобы отслеживать физическую активность в течение дня.
Ханна призналась, что эту идею подсмотрела у Криштиану Роналду. Более того, артистка считает, что при возможности каждому стоит использовать современные технологии, чтобы следить за своим здоровьем.
«За один день я трачу около двух тысяч калорий», — добавила певица.
Напомним, в 2015 году Ханна вышла замуж за продюсера и соучредителя лейбла Black Star Павла Курьянова, известного под псевдонимом Пашу. Ранее мы писали, что выручка Пашу за год составила 527 млн рублей.