Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Телеведущий Леонид Якубович с 2005 года является соучредителем ООО «БИЛЬЯРДНАЯ МАНУФАКТУРА "БАРСКОВ И КО"». Компания занимается производством бильярдных столов и аксессуаров для них.

Согласно открытым данным, за 2024 год бизнес Якубовича заработал 2,6 миллиона рублей. При этом чистая прибыль компании составила всего 136 тысяч рублей.

Добавим, что в марте 2025 года организация телеведущего проиграла в суде 219 тысяч рублей. С бильярдной мануфактурой судилось ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства Обороны РФ. Поводом для иска послужило неосновательное обогащение компании в рамках договора аренды имущества.

Ранее мы писали о том, что дочь ведущего Леонида Якубовича Варвара открыла интернет-магазин с аксессуарами.