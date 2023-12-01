Били автомобили и получали компенсацию от страховых: за что задержан рэпер Никита Ямыч

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали рэпера Никиту Ямыча (Чехомова). Он подозревается в мошенничестве со страхованием.

Подробности приводит Kp.ru.

36-летний музыкант был задержан по возвращении из Санкт-Петербурга. В северной столице у него состоялся концерт.

Источник в силовых структурах сообщил подробности уголовного дела: «Они били автомобили, а потом получали компенсацию от страховых».

В квартире Ямыча прошел обыск: там обнаружили запрещенные вещества, но из-за небольшого объема возбудить уголовное дело невозможно. Ямычу должны избрать меру пресечения.

Факт задержания рэпера подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ни другой участник коллектива, ни организатор концертов группы, ни адвокат не комментировали информацию о задержании и объяснили, что ничего об этом не слышали.

Горелых в свою очередь сообщил, что в настоящее время рассчитывается материальный ущерб, нанесенный страховым компаниям. Полиция устанавливает возможных соучастников криминальной схемы.

Ранее сообщалось о задержании певца Шарлота в аэропорту Пулково.