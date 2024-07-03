Билеты от 50 евро: Лайма Вайкуле пообещала, что ее фестиваль «украсит» Верка Сердючка

Певица Лайма Вайкуле сообщила, что в первый день ее фестиваля в Юрмале выступит украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

«26 июля в концертном зале «Дзинтари» наш фестиваль украсит Верка Сердючка. Он же Андрей Данилко. Так что приглашаем вас», - сообщила Вайкуле.

Также певица опубликовала ссылку для покупки билетов. Выяснилось, что билеты на 26 июля стоят от 50 евро. Максимальная стоимость – 210 евро.

«Первый день фестиваля будет посвящен поддержке Украины. На сцену выйдут украинские артисты», - говорится в анонсе.

В конце июня сообщалось, что на фестиваль продано не больше 10% билетов. Вип-столы и почетные места были предоставлены гостям бесплатно. Грядущий трехдневный фестиваль уже назвали «полным провалом». В афише в основном заявлены малознакомые артисты. Имени певицы Аллы Пугачевой в них нет.