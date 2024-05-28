Билет на Маликова до 75 тысяч: названы цены на концерты звезд в дни экономического форума в Петербурге

Стала известна стоимость выступлений некоторых звезд в дни экономического форума в Санкт-Петербурге. Так, певец Дмитрий Маликов споет в ресторане «Магадан» 7 июня – стоимость билетов от 15 до 75 тыс. рублей.

Это следует из афиши ресторана. В ней говорится, что Super VIP с сетом стоит 75 тыс., VIP с сетом – 35 тыс., а Standart – 15 тыс.

В ресторане «Гинза» 6 июня выступит Дима Билан – стоимость билетов составляет до 35 тыс. На следующий день запланировано выступление группы «Руки Вверх» - посетить мероприятие стоит 50 тыс.

Как рассказали сайту Kp.ru в ресторане, билетов осталось немного.

«Скорее всего, к концу недели будет солд-аут», - пояснил администратор.

Бесплатным будет выступление Вячеслава Бутусова – оно пройдет на Дворцовой площади. Есть вечеринки, куда попасть можно только по приглашению. Так, планируется закрытое мероприятие от Русской медиагруппы – на нем выступят Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также Hammali & Navai.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN встретился с мальчиком, который мыл машины для покупки билета на выступление кумира.