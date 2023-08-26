Билан вызвал кучу негатива за выступление на детском форме за 5,4 миллиона

Певец Дима Билан вызвал обсуждения в российском шоу-бизнесе, заработав 5,4 миллиона рублей за выступление на Международном детском культурном форуме. Эта сумма превысила его обычный гонорар на 30%.

По словам продюсера Яны Рудковской, замена Биланом произошла из-за отсутствия Полины Гагариной, которая не успела вернуться из отпуска. Организаторы позвонили певцу и слезно попросили выступить.

Во время форума Билан выступил перед более чем 2000 детьми в возрасте от 12 до 17 лет, приехавшими со всей России, СНГ, Индии и Катара. За полчаса концерта знаменитость исполнил 13 песен и получил гонорар в размере 5 376 000 рублей.

Удивленный нападками Билан отметил разницу между коммерческой и благотворительной деятельностью, отметив, что он честно выплачивает налоги и часто занимается благотворительностью, но не афиширует это.

Продюсер Билана Яна Рудковская была также возмущена негативными комментариями о выступлении певца. Она объяснила, что Билан не должен был выступать на этом концерте, а должен был ехать в Турцию на корпоративный концерт, пишет mk.ru.

Рудковская отметила, что гонорар Билана был озвучен организаторами и включал в себя оплату команды и райдера. Она назвала обвинения в жажде наживы несправедливыми и заключила, что критики просто ищут зло там, где его нет.

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