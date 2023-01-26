Бил, но не жену: мать Артура Смольянинова* защищала сына, но втянула его в новый скандал с насилием

После разгоревшегося скандала вокруг Артура Смольянинова*(Признан иноагентом на территории РФ) под удар попала его бывшая супруга Дарья Мельникова. Актриса оказалась под прицелом СМИ и хейтеров, и в попытках защитить коллегу Иван Охлобыстин обнародовал информацию, из-за которой жить «папиной дочке» стало еще тяжелее. Звезда «Интернов» заявил, что бывший муж избивал Дарью, и поэтому людям нужно оставить ее в покое.

Сама Мельникова слова Охлобыстина никак не прокомментировала. Лишь сказала, что сейчас ей очень тяжело, и она регулярно посещает терапевта, чтобы восстановиться. Но молчать не стала мать Смольянинова*. Она решила встать на защиту сына, но лишь усугубила положение.

В интервью изданию KP.RU Мария Смольянинова сообщила, что все сказанное Охлобыстиным – «бред сивой кобылы». По словам женщины, Артур* никогда не поднимал руку на бывшую супругу, и они были и остаются в хороших отношениях. Однако также мама актера призналась, что хоть на женщин руку он не поднимал, то на журналистов – да.

«Вот на Дарью он не поднимал руку, а на журналистов поднимал. Когда его снимали тайком, через телефончик, то мог подойти и отнять телефон или еще что-нибудь. Он с журналистами был резок, в отличие от женщин», - рассказала Мария Смольянинова.

Мать артиста подчеркнула, что Дарья не собирается уезжать вслед за мужем. При этом Артур* активно поддерживает связь с детьми, несмотря на расстояние.

Ранее Дарья Мельникова впервые прокомментировала свое отсутствие на съемках продолжения сериала «Папины дочки».

*(Признан иноагентом на территории РФ)