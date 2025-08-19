«Безумно жалко»: Маргарита Суханкина высказалась об отъезде Аллы Пугачевой

Маргарита Суханкина заявила, что ей жаль уехавшую Аллу Пугачеву. Об этом сообщает NEWS.ru.

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой. По словам артистки, ее звездной коллеге приходится не сладко за рубежом.

«Мне безумно ее жалко — попасть на чужбину и скитаться, не приведи господи. Почему это произошло, до сих пор понять не могу. Многие артисты все получили благодаря нашей стране, любви народа и благосклонности правительства. И потом так себя повели», — заявила она.

Суханкина считает, что уехавшим из России знаменитостям предложили деньги за границей. Именно поэтому, уверена певица, звезды высказались против СВО.

«У меня почему-то четкое ощущение, что в большинстве тупо продались, им что-то наобещали. И они взамен стали лить грязь на Россию», — добавила она.

