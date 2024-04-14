«Безумно талантливый»: Александр Петров раскрыл, считает ли Юру Борисова конкурентом

Актер Александр Петров вместе с женой Викторией посетил премьеру фантастического фильма «Сто лет тому вперед» в кинотеатре «Октябрь» в Москве. У артиста спросили, как он относится к актеру Юре Борисову, с которым они сыграли в новой картине. В беседе с NEWS.ru актер признался, что не считает коллегу своим конкурентом.

Александр Петров поделился, что ему всегда приятно работать с Юрой Борисовым. Более того, актер отметил, что хотел бы и дальше сниматься с коллегой в совместных проектах.

«Я считаю его (Юру Борисова) своим коллегой. Юра прекрасен, Юра безумно талантливый, и я всегда с огромным удовольствием снимаюсь с Юрой в кино. Это не первый наш фильм, и я очень надеюсь, что будет еще. И я получаю фантастическое удовольствие от работы с таким человеком, с таким мега талантливым [актером], как Юра Борисов», — заявил Александр Петров.

Напомним, 18 апреля в прокат выходит фантастический фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева, которая легла в основу советской картины «Гостья из будущего». Александр Петров исполнил в новом фильме роль Весельчака У, а Юрий Борисов сыграл космического пирата Глота.

Рассказывая о съемках, Александр Петров признавался, что они с Юрой Борисовым с интересом наблюдали друг за другом и как будто соревновались в мастерстве.

Ранее сообщалось о том, что Александр Петров получил главную роль в новом фэнтези «Горыныч». Он сыграет лейтенанта ВМФ Леху Колокольцева, который будет спасать Русь.