«Безумная Вайкуле»: Оскар Кучера негативно высказался об уехавшей певице

В прошлом году певица Лайма Вайкуле улетела в Америку. Сейчас она проживает в Латвии и возвращаться не собирается. Телеведущий Оскар Кучера высказался о жизни соотечественницы за рубежом.

Об этом сообщает StarHit.

Во время одного из последних шоу в Сети, куда был приглашен Кучера, он завил: «Безумная Вайкуле сказала: «Америка в шоколаде живет». На эту фразу певицы Оскар ответил крайне негативно. Телеведущий пояснил, что хотел бы отправить ее за 95-е шоссе в Майами.

48-летний ведущий - настоящий патриот: он не планирует покидать страну и детей воспитывает также. Когда он предложил наследникам уехать на учебу за границу, они отказались.

Также ведущий рассказал, что не боится высказывать свое мнение, ведь в нем достаточно силы, чтобы отвечать обидчикам или просто делиться наболевшим.

Ранее мы писали, что Отар Кушанашвили обвинил Оскара Кучеру в двойных стандартах на фоне критики Лаймы Вайкуле.