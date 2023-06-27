«Безумная Вайкуле»: Оскар Кучера негативно высказался об уехавшей певице
Телеведущий Оскар Кучера негативно высказался о Лайме Вайкуле, покинувшей Россию.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
В прошлом году певица Лайма Вайкуле улетела в Америку. Сейчас она проживает в Латвии и возвращаться не собирается. Телеведущий Оскар Кучера высказался о жизни соотечественницы за рубежом.
Об этом сообщает StarHit.
Во время одного из последних шоу в Сети, куда был приглашен Кучера, он завил: «Безумная Вайкуле сказала: «Америка в шоколаде живет». На эту фразу певицы Оскар ответил крайне негативно. Телеведущий пояснил, что хотел бы отправить ее за 95-е шоссе в Майами.
48-летний ведущий - настоящий патриот: он не планирует покидать страну и детей воспитывает также. Когда он предложил наследникам уехать на учебу за границу, они отказались.
Также ведущий рассказал, что не боится высказывать свое мнение, ведь в нем достаточно силы, чтобы отвечать обидчикам или просто делиться наболевшим.
Ранее мы писали, что Отар Кушанашвили обвинил Оскара Кучеру в двойных стандартах на фоне критики Лаймы Вайкуле.