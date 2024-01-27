Безруков заговорил о тяжелой утрате на вручении «Золотого орла»

Актер Сергей Безруков получил награду премии «Золотой орел» за роль в сериале «Бизон». В своей речи артист вспомнил своего умершего друга.

Безруков отметил, что 20 лет назад ему вручали награду за сериал «Участок» за лейтенанта Кравцова, а сейчас — за майора Бессонова. Артист пошутил, что через 20 лет получил статуэтку за роль генерала. Он пообещал стараться ради достижения цели, сообщает Пятый канал.

В номинации был представлен и сериал «Шпион», в котором сыграл актер. Продюсер картины Михаил Хлебородов не дожил до вручения престижной премии. Безруков почтил память своего друга, вспомнив, как он работал над сериалом. Хлебородов попал в больницу перед Новым годом и не смог поправиться.

Картина получила позитивные отзывы и высокие рейтинги. Сериал захотел показать один из федеральных каналов, и продюсер планировал снять второй сезон, но это ему, к сожалению, не удалось осуществить.

«Миша сейчас слышит. Рад, что все-таки роль в его работе, которую он придумал для меня была в номинации „Золотой орел“. Миша, это отчасти и твоя награда», — сказал Безруков.

Ранее Сергей Безруков рассказал, что ему тяжело далась роль в фильме «Воздух». Подробности читайте в этой статье.