Беременная любовница Виторгана готова убивать

Акриса Нино Нинидзе, закрутившая роман с актером и телеведущим Максимом Виторганом, выложила в свой микроблог фото своего большого живота, тем самым полностью подтвердив слухи о беременности.

Звездная парочка регистрировать свои отношения не собирается, однако при каждом удобном случае не забывает демонстрировать свои теплые отношения.

Разумеется, злые языки уже успели напустить в свет сплетен о разладах тридцатилетней красотки и ее пятидесятилетнего ухажера, но, видимо, зря.

Нинидзе и Виторган стали только чаще позировать вдвоем, то и дело подчеркивая однозначность их романтической связи.

Однако, есть все основания полагать, что первая беременность дается Нино очень непросто. Несколько дней назад Нинидзе не сдержала эмоций и атаковала призывающих к спокойствию подписчиков: