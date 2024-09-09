Безлимитный кальян, массажистка и фен Dyson: без чего певец JONY не может обойтись перед частными выступлениями

Певец Джихад Гусейнли, более известный как JONY, просит за частное выступление 6 млн рублей. Также у исполнителя хита «Комета» есть внушительный райдер, за несоблюдение хоть одного пункта из которого артист может отменить визит, передает Life.ru.

По данным СМИ, летает звезда авиакомпанией S7. Передвигается исключительно на автомобилях представительского класса: либо Mercedes Sprinter на 15 мест, либо Mercedes V-class Maybac не старше 2019 года.

В номере пятизвездочного отеля певец хотел бы видеть приставку PS5 с двумя джойстиками, фен Dyson, аптечку, горячий обед из 5 позиций. Также обязательно наличие массажистки. В гримерке, помимо напитков, JONY требуется персональный кальянщик и безлимитный кальян.

Ранее стал известен райдер популярного в 90-х певца Кая Метова. Он требует за выступление миллион рублей и до 30 охранников.