Бежит из Латвии, но не в сторону России: куда экстренно засобиралась Хаматова после громкого провала

Пару дней назад прямо перед премьерой руководство Нового Рижского театра отменило спектакль «Gogolis. Nature Morte». Об этом сообщили в социальных сетях, объяснив решение «творческим провалом». Многие пользователи обвинили в произошедшем именно Чулпан Хаматову, которая должна была играть в главной роли на латышском языке, но режиссер Улдис Тиронс опроверг слухи. По его словам, руку к неудаче приложила вся команда.

Коллеги Чулпан в России, узнав о ее потере работы, не испытали к ней жалости. Елена Проклова и вовсе считает, что актриса получила то, что заслужила, и никто в ее провале больше не виноват. Однако отмена одного спектакля совершенно не означает то, что Хаматова завершит карьеру. Подобное могло произойти с любимым артистом, и это не повод опускать руки.

В прочем, Чулпан действительно не растерялась, когда узнала, что ее выход на сцене рижского театра не состоится. Так как это была ее единственная работа, а следовательно, источник заработка, ей пришлось быстро искать другие предложения. И они нашлись. Правда, ради новых выступлений ей вновь придется собрать чемоданы и уехать из страны.

Как сообщает Телеграм-канал «НеМалахов», Хаматова засобиралась в Дубай вместе с латвийским пианистом Андреасом Осокиным. Они вместе будут играть в ОАЭ музыкально-поэтический спектакль. По предварительной информации, постановка будет на английском и русском языках. При этом стоимость билетов далеко не маленькая. На первых рядах можно будет посмотреть на Чулапан за 20 тысяч рублей. А за 8 тысяч рублей – с задних рядов, но явно только через бинокль.

Ранее Чулпан Хаматова попала в скандал в России. Звезды отечественного шоу-бизнеса заподозрили ее в присвоении денег больных детей. Любовь Успенская заявила, что перевела миллион рублей в благотворительный фонд актрисы, но почти все деньги ушли непонятно на что. То же заметил и Николай Басков. Он сказал, что, подняв документы, становится понятно, что средства шли в карман Хаматовой.