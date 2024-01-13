Актер Милош Бикович признался, что не испытывал депрессию, об этом сообщает Вокруг.тв.

Звезда фильма «Холоп» рассказал журналистам о том, что не сталкивался с депрессией в ее классическом понимании. По его словам, он не особо верит в существующее нарушение психического здоровья.

«Если я и был в ней, то этого не замечал и выражал это по-другому. То есть, я проходил через это, не зная, что это депрессия. У меня не было суицидальных мыслей и т. д. Я просто много работал, делал то, что надо, и потом депрессия уходит», — объяснил он.

Бикович признал, что его трактовка депрессии может быть непонятна специалистам. По мнению актера, у него никогда не было времени погружаться в подобное состояние.

«Для меня глупо потратить время из своей жизни на депрессию. Но, может быть, то, что я говорю — абсолютно неправильно. Может быть, ее у меня и не было. Чтобы она случилась, я должен согласиться с этим, принять бездействие. Пока со мной этого не происходило», — добавил актер.

Ранее мы писали о том, что Милош Бикович назвал рождение сына своим «главным проектом».