«Бездарный лай каких-то собачонок»: Татьяна Васильева высказалась о поступке Назарова
Актриса Татьяна Васильева назвала высказывания Дмитрия Назарова «бездарным лаем собачонки».
Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров оказался в центре скандала после резких высказываний в соцсетях. Актера уволили из МХТ имени Чехова и лишили съемок в кино. Коллега звезды Татьяна Васильева встала на сторону тех, кто осудил мужчину.
Васильева выразила свое возмущение в эфире программы Первого канала «Самое время». Женщина не понимает, почему артист так себя ведет.
«И это все, на что он способен? Прошу прощения, но это какой-то бездарный лай каких-то собачонок — озлобленных неизвестно на что. На что они озлобились? В чем его ущемили? Он на экране постоянно, его любят. Откуда такая вот неистовая ненависть. За то, что это случилось?» – высказалась актриса.
Татьяна отметила, что ее не волнует жизнь тех артистов, которые покинули Россию.
Ранее мы писали о том, что лишившийся работы актер театра и кино Дмитрий Назаров будет развлекать жителей Израиля. Звезда и его супруга Ольга Васильева дадут там несколько концертов. В программе зрителей ждут авторские романсы, стихи и басни актера. Кроме того, он исполнит шлягеры на русском и французском языках.