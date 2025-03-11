Безалкогольное пиво и стейк из семги: рассекречен райдер шоумена Стаса Ярушина

Стас Ярушин заработает на выступлении в Екатеринбурге миллион рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

25 июля в Екатеринбурге состоится выступления актера и музыканта Стаса Ярушина. Журналисты узнали, что за концерт актер получит 1,07 миллиона рублей.

При этом райдер Ярушина оказался весьма скромным — в нем, как и у многих артистов, требования передвигаться только на автомобилях представительского класса, проживание в четырех- или пятизвездочном отеле в номере люкс или полулюкс.

Гримерка артиста должна закрываться на ключ, организаторы обязаны предоставить большое махровое полотенце, 10 бутылок воды и безалкогольное пиво. Питаться Ярушин предпочитает гречневой кашей и горячим стейком из семги. Рыбу можно заменить на муксун, форель или кету.

Ранее мы писали о том, что раскрыта многомиллионная стоимость выступления группы «Любэ».