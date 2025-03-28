Без Волочковой, но с волосатым тортом: как прошел день рождения Никиты Джигурды

Актеру и шоумену Никите Джигурде преподнесли волосатый торт на праздновании 64-летия. Звезда устроил закрытое мероприятие для близких и друзей в клубе в центре Москвы. Об этом сообщает «Жизнь».

27 марта у знаменитости день рождения. Джигурда опубликовал в соцсетях фото с праздника, на которых не было его близкой подруги Анастасии Волочковой. Ранее они не раз признавались друг другу в чувствах и снимали совместные ролики.

Именинник на кадрах выглядел счастливым и особенно удивился, когда ему преподнесли торт. Четырехъярусный десерт выглядел «волосатым» и «покрытым шерстью». Никите нужно было поджечь этот слой, чтобы внутри открылся настоящий съедобный торт. Он был одноярусным, и на нем красовалась фотография Джигурды.

«Вау», – только и мог сказать Никита.

Потом ведущий предложил имениннику поцеловать свое изображение на торте, и он согласился. Далее он подарил поцелуй своей жене Марине Анисиной, которая снимала происходящее на камеру телефона.

Ранее мы писали о том, что Джигурда вступился за оскандалившуюся перед россиянами Пугачеву.