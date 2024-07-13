«Без волнений не выходит»: Сати Казанова рассказала, как беременность изменила ее жизнь

В начале июня экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова объявила о беременности, назвав ее «вымоленным чудом и даром». В интервью Organiс Woman певица раскрыла, как «интересное» положение изменило ее жизнь.

Артистка призналась, что из-за своей эмоциональности ей не удается избежать стресса во время беременности. Однако, по словам Сати Казановой, она постаралась снизить творческую активность, чтобы сосредоточиться на своем особом положении.

«К сожалению, факторы стресса убрать полностью во время беременности не удается. Жизнь продолжается, события случаются. А учитывая мою эмоциональность, повышенную возбудимость и реакции на происходящее, совсем без волнений не выходит. Но я значительно снизила обороты и активность в работе: отказалась от многих мероприятий, очень редко куда-то выхожу», — поделилась певица.

При этом Сати Казанова подчеркнула, что старается не отменять концерты, и отказывается лишь от того, что возможно отменить.

Экс-солистка «Фабрики» поделилась, что во время беременности изменилось и ее внутреннее состояние — она ощущает трепет и радость, а жизнь наполняется светом и чувством любви.

«Самое большое изменение, которое мне хочется запомнить и отметить, это особый внутренний трепет, радость и свечение. Это и другие замечают, и я сама ими наслаждаюсь. <…> Никогда такой любви не чувствовала. Любви, которая через меня проливается», — призналась Сати Казанова.

По мнению знаменитости, «беременность красит женщину». Сати Казанова рассказала, что сейчас ее волосы и кожа «напитанные, насыщенные как никогда».

Ранее мы писали о том, что Сати Казанова призналась, что пыталась забеременеть семь лет.