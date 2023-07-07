Актриса Людмила Хитяева не может похоронить сына

Актриса «Тихого Дона» Людмила Хитяева не может похоронить сына на Преображенском кладбище, где он, по словам артистки, должен найти свой последний приют.

Об этом сообщает kp.ru.

Сотрудники кладбища заявили, что оно закрыто и мест нет. При этом на Преображенском кладбище все равно появляются новые захоронения.

Актриса отметила, что в этом месте похоронены ее родители, и она сама бы хотела лежать рядом с ними. Причину, по которой артистке не дают похоронить сына здесь, не объясняют.

Напомним, в жизни 92-летней звезды случилась трагедия. 5 июля ее 69-летний сын Павел Белокрикин скончался у себя дома из-за сердечной недостаточности. Как рассказала Хитяева, мужчина долгое время работал в Таиланде, где из-за климата подорвал здоровье.

«Я превратилась в тень. Трагедия, когда мать пережила своего ребенка», — рассказывает Людмила Хитяева.

По возвращении на родину сын отправился на обследование. Выписавшись из больницы в понедельник, 3 июля, он внезапно умер уже в среду.

Ранее сообщалось, что российская актриса кино и телевидения Ида Добыш скончалась 30 июня по неизвестным причинам.