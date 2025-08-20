«Без тонального крема не выходила на улицу»: Анастасия Решетова раскрыла свои комплексы

Модель Анастасия Решетова рассказала о комплексах. Несмотря на то, что многие в Сети восхищаются ее красотой, сама она долгое время видела в недостатки. Экс-возлюбленная рэпера Тимати не могла принять свои крупные зубы и растяжки, появившиеся после родов.

Решетова поделилась — ей понадобилось много времени, чтобы начать любить себя. Ей не нравилось многое в своей внешности, а публичная критика только усугубляла ситуацию.

«Раньше без тонального крема не выходила на улицу, подсознательно хотела полностью скрыть лицо, надеть маску и изменить тон кожи. Сейчас ежедневный макияж — это всего лишь консилер под глаза и пудра, ведь ничего нет лучше, чем своя здоровая сияющая кожа», - заявила Решетова.

По признанию модели, однажды ей сказали, что у нее крупные зубы, поэтому она совсем перестала улыбаться. Также Анастасия скрывала несовершенства тела – после родов у нее появились растяжки. Однако теперь Решетова считает все это своими «изюминками». А следы на животе для нее являются напоминанием о самом важном дне в жизни — появлении на свет сына.

Модель подчеркнула, что путь принятия себя — непростой. Но ей удалось стать уверенной в себе, и теперь она получает от этого удовольствие.

