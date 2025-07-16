Без Тодоренко и Биковича: фестиваль Dream Fest в Баку заменил ведущих после бойкота россиян

Фестиваль Dream Fest 2025 в Баку решил сменить российских ведущих на местных после того, как наши соотечественники начали массово сдавать билеты.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, изначально ведущими популярного азербайджанского фестиваля были Милош Бикович и Регина Тодоренко. Однако их заменили на телеведущего Мурада Дадашова и продюсера Хусния Магеррамова.

Ранее организаторы заменили наших артистов на малоизвестных исполнителей из Азербайджана. На сцену в Баку собирались выйти «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие, но теперь публику будут развлекать местные певцы. Из-за этого россияне, которые хотели послушать песни своих кумиров, начали массово сдавать билеты на фестиваль.

До этого в Светлогорске отменили концерт азербайджанского певца Эмина Агаларова. Депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что выступление перенесли из-за страха властей Калининградской области перед негативной реакцией зрителей.