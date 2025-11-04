«Без тебя я даже пять минут тоскую»: Алена Хмельницкая прячет слезы на 40-й день после смерти Тиграна Кеосаяна

4 ноября исполняется 40 дней со дня смерти Тиграна Кеосаяна, и его близкие до сих пор тяжело переживают утрату. Бывшая жена режиссера в слезах Алена Хмельницкая вышла на связь в соцсети и призналась, что тоскует по нему.

Вдову Тиграна Кеосаяна и его первую супругу сплотило общее горе, когда артист скончался, так и не придя в себя после комы. Маргарита Симоньян почтила память мужа в памятную дату: «Сегодня 40 дней, как нет с нами Тиграна». Журналистка также напомнила поклонникам режиссера о его последнем фильме «Семь дней Петра Семеныча».

Алена Хмельницкая также не стала публиковать в личном блоге посты со словами в память о бывшем муже, но все же прервала молчание. Актриса поделилась своим фото, на котором попыталась скрыть за темными очками заплаканные глаза. Артистка сопроводила снимок песней Леонида Агутина с говорящим названием «Тоскую».

«Потому что без тебя я даже пять минут тоскую», — говорится в тексте композиции.

Судя по всему, для первой жены Тиграна Кеосаяна, родившей ему двоих дочерей, боль утраты все еще свежа.

Напомним, режиссер ушел из жизни в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. У Тиграна Кеосаяна давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года артист находился в коме, из которой так и не вышел.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что Тигран Кеосаян каждое утро приезжал к Алене Хмельницкой после развода.