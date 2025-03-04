«Без тебя наш мир опустел»: дочь Иосифа Пригожина публично обратилась к пропавшему на СВО мужу

Дочь продюсера Иосифа Пригожина в личном блоге обратилась к пропавшему в зоне СВО мужу. Даная Пригожина отметила, что 3 марта они могли бы вместе отметить две важные для их семьи даты.

«Сегодня годовщина свадьбы и годовщина нашего с тобой знакомства. Верю, надеюсь и жду. Мы с сыном гордимся тобой и безумно скучаем. Без тебя наш мир опустел… Так многое хочется сказать» — разоткровенничалась Даная.

Пользователи Сети поддержали девушку и призвали ее беречь себя и заботиться о здоровье, так как два года назад Даная пережила микроинсульт.

О том, что муж дочери Иосифа Пригожина без вести пропал в зоне СВО, стало известно месяц назад. Мужчина не выходит на связь уже год и два месяца, но семья верит, что он жив. В настоящее время о судьбе Евгения ничего неизвестно.

Напомним, что Даная вышла замуж за Евгения Ткаченко в 2022 году. Летом у них появился сын.

Ранее Иосиф Пригожин сообщил, что зять ушел на СВО в декабре 2023 года, он выполнял боевые задания на Купянском направлении. Последний раз Ткаченко прислал родным сообщение: «Я вас очень люблю». После продюсеру позвонил его сослуживец и сообщил, что мужчину ранили, а потом Евгений пропал без вести.