«Без стеснения»: Пресняков научил 7-летнего сына непристойностям и радуется этому

Несмотря на то, что «добросовестные» журналисты любят распространять слухи о разводе Преснякова и Подольской, супруги своим семейным счастьем лишь опровергают эти домыслы. За долгие годы совместной жизни они успели стать счастливыми родителями 7-летнего Артемия и 2-летнего Ивана. В своем новом интервью для портала «Дети. Mail» Наталья поделилась неожиданными подробностями о воспитании сыновей.

Как любящий отец, Владимир принимает активное участие в становлении своих детей. Выяснилось, что певец уже занимается со страшим ребенком секс-просвещением.

«Научил его называть вещи своими именами: пенис, вагина. Тема спокойно говорит об этом, без какого-либо стеснения», — рассказала Подольская.

Также звезда сообщила о том, что в скором времени планирует стать матерью в 3 раз.

Ранее ситуацию вокруг семьи Преснякова прокомментировала Ирина Безрукова. Актриса убеждена: публике необходим комментарий пары по поводу их личной жизни, иначе слухи о разрыве будут дальше распространяться, а ситуация по-прежнему останется неясной.