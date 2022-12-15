Без Собчак: Дарья Мороз отметит Новый год с родителями Константина Богомолова

Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов прожили в браке 8 лет. Знаменитости после развода сохранили теплые отношения и проводят вместе много времени, воспитывая общую дочь Анну. В интервью блондинка рассказала, что встретит Новый год с родителями бывшего мужа!

Мороз хочет устроить семейный праздник, на котором будут близкие ее отца и родные Богомолова.

«Сам Новый год с папой, с Викой (жена режиссера Виктория Исакова — прим. ред.), с Варей (дочь Мороза и Исаковой — прим. ред.), со свекром и свекровью — Костиными родителями. У нас такая традиция — начинать Новый год у них, потом приезжать к папе. Анька это все обожает», — рассказала актриса в эфире программы «Кино в деталях» канала СТС.

Неизвестно, приедет ли на застолье нынешняя жена Константина, Ксения Собчак. Сама Дарья отмечает, что не будет проводить праздники с экс-супругом. Она хочет, чтобы их дочь была с Богомоловым, а сама она отправится отдохнуть в деревню.

«Недельку просто посижу в тишине, попишу. У меня несколько идей, которые надо собрать на бумаге», — объясняет звезда.

В последнее время поклонники замечают холодность в отношениях Константина и Ксении. Пара редко выходит в свет и позирует отстранено. Некоторые до сих пор мечтают о том, чтобы мужчина вернулся к бывшей супруге.

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