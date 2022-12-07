В Сеть слили фото роскошного особняка Ксении Собчак

На снимках девушка позирует на террасе. Поговаривают, что загородный дом строился из финской сосны и по индивидуальному проекту Ксении.

Ранее в Сети появились фотографии располневшей Бузовой, которые шокировали публику. Стройную и хрупкую звезду едва можно узнать на этих кадрах. Подробности читайте в этой статье.