В Сеть слили фото роскошного особняка Ксении Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов стали главными ньюсмейкерами прошедшей осени. В интернете постоянно шли выяснения, покинут ли супруги территорию России или нет. Если муж журналистки сделал окончательное заявление, что эмигрировать он не собирается, то сама Ксения еще больше запутала публику, намекнув в своей соцсети на скорый отъезд. Чтобы отвлечь фолловеров от этой темы, Telegram-канал издания «Starhit» поделился другим эксклюзивом про Собчак. Речь идет о фотографиях роскошного особняка звезды, который расположен в элитном поселке «Горки-8».
Фото: Telegram- канал "Starhit"
На снимках девушка позирует на террасе. Поговаривают, что загородный дом строился из финской сосны и по индивидуальному проекту Ксении.
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